В Польше прокомментировали пугалки Лукашенко о провокации "западных спецслужб"

Координатор польских спецслужб Томаш Семоняк отверг как бред заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "западные спецслужбы" готовят на территории Польши некую "провокацию".

Об этом Семоняк сказал в эфире Radio ZET, сообщает "Европейская правда".

Координатор польских спецслужб заявил, что утверждение Лукашенко о подготовке провокации – это, "очевидно, полная чушь".

"Лукашенко часто нападает на Польшу и предлагает невероятные истории, чтобы посеять напряжение, привлечь к себе внимание, мобилизовать собственное общественное мнение, показать России, что он является антизападным или антипольским", – предположил он.

Польский чиновник подчеркнул, что слова Лукашенко описывают возможные действия режимов вроде путинского

"В демократических государствах спецслужбы не действуют таким образом, чтобы причинить вред собственным гражданам", – заверил Семоняк.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы якобы готовят провокацию против гражданского населения Беларуси, чтобы обвинить Беларусь и Россию.

На прошлой неделе Лукашенко утверждал, что на границе с Украиной "задержали диверсантов".