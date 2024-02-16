Лукашенко заявив про "затримання диверсантів" на кордоні з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Zerkalo.

"Тільки сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, по болотах дехто з українських громадян переповзав на наш кордон, перекидав вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території Росії та Білорусі", – розповів Лукашенко.

За його словами, "затримали всіх диверсантів", і серед них "були білоруси". Він заявив, що це відбувається "практично два-три рази на тиждень".

"Ми можемо заспокоїтися? Не можемо. І нам – і мені, і владі – дуже важливі підтримка і моноліт усіх нас та нашого народу. Ми керівники, від нас усе залежить. Будемо ми єдині й монолітні, буде й народ єдиним і монолітним", – додав Лукашенко.

Білоруський диктатор також зазначив, що йому показали якусь "цитату переговорів" неназваних людей з "окремими особами на Заході", де нібито йшлося про те, що "Польща має право на західні землі Білорусі, а в разі поразки РФ Білорусь буде приростати за рахунок західних земель Росії".

"Читай, нам приріжуть щось зі Смоленської, Брянської, можливо, Псковської областей. А західну Білорусь ми повинні (до Мінська, як ви знаєте, кордон був) віддати Польщі. Це нова демократична влада веде переговори на Заході", – розповів Лукашенко, запевнивши, що не претендує "ні на Вільно (колишня назва Вільнюса. – Ред.), ні на Білосточчину, ні на російські, ні на українські землі".

Цій заяві Лукашенка передувало оголошення Мінськом 15 лютого режиму контртерористичної операції в Лельчицькому районі на кордоні з Україною.

Раніше у Білорусі заявили про затримання співробітниками КДБ офіцера запасу, який, як стверджують, нібито працював на спецслужби України.

Нагадаємо, білоруський КДБ 23 січня провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нещодавню хвилю рейдів і арештів у Білорусі.

У США заявили про намір посилювати санкції, а також вживати інших заходів проти режиму Александра Лукашенка в Білорусі.