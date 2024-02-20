Лукашенко заявив, що "західні спецслужби" готують провокацію в Польщі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що західні спецслужби нібито готують провокацію проти цивільного населення Білорусі, щоб звинуватити Білорусь і Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило державне агентство Білорусі "Белта".

Лукашенко озвучив свою заяву на розширеній нараді з керівним складом державних органів системи забезпечення національної безпеки.

"Усі здобуті розвідкою сценарії різного роду провокацій, проведення екстремістських акцій із залученням бойовиків, які перебувають на території України, Польщі та Литви, ми знаємо і негайно оприлюднюємо, наскільки це можливо.

Зараз підтримаємо цю традицію. Ще одна оперативна інформація. Дослівно цитую (це вже для поляків важливо): "польська та американська розвідки готують великомасштабну провокацію проти цивільного населення Польщі, в якій звинуватять Росію і Білорусь", – розповів Лукашенко.

Він також заявив про польські спроби нібито вербування білоруських посадовців.

"Одночасно Варшава намагається завербувати високопоставлених білоруських чиновників, які зможуть замінити наших "тихушек" і "лахушек". Вони шукатимуть і створюватимуть нових лояльних до Заходу і більш ефективних діячів тут.

У хід підуть усі методи – від банальних підкупу і шантажу до погроз життю і здоров'ю вам і вашим близьким і рідним. У фокусі уваги може бути хто завгодно", – заявив білоруський диктатор.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко минулого тижня заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів".

Раніше у Білорусі заявили про затримання співробітниками КДБ офіцера запасу, який, як стверджують, нібито працював на спецслужби України.