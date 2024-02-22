Парламент Албанії ратифікував міграційну угоду з Італією

Парламент Албанії в четвер ратифікував міграційну угоду з Італією, яка дозволяє їй будувати центри обробки мігрантів у балканській країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

77 депутатів 140-місцевого парламенту проголосували за угоду, оголошену в листопаді, згідно з якою член Європейського Союзу Італія відкриє два табори на березі Адріатичного моря в Албанії, яка не є членом ЄС.

Більшість консервативної опозиції, яка відмовилася брати участь у голосуванні, сиділа в залі і намагалася зірвати голосування свистом. Президент має видати указ як фінальний крок затвердження угоди.

Один табір перевірятиме мігрантів після прибуття, а другий – утримуватиме їх, поки розглядатимуться заяви про надання притулку. Потім мігрантам або дозволять в'їхати до Італії, або репатріюють.

Угода була оскаржена в Конституційному суді Албанії депутатами опозиційної Демократичної партії, які стверджували, що вона порушує конституцію, передаючи територію і державну владу іншій країні.

Минулого місяця Конституційний суд відхилив ці претензії і дав зелене світло угоді. Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.

Сенат Італії 15 лютого остаточно схвалив суперечливу угоду з Албанією про створення італійських центрів для утримання на території країни тисяч мігрантів, врятованих Італією в Середземному морі.