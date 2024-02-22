Парламент Албании ратифицировал спорное миграционное соглашение с Италией

Парламент Албании в четверг ратифицировал миграционное соглашение с Италией, которое позволяет ей строить центры для содержания мигрантов в балканской стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

77 депутатов 140-местного парламента проголосовали за соглашение, объявленное в ноябре, согласно которому член Европейского Союза Италия откроет два лагеря на берегу Адриатического моря в Албании, не являющейся членом ЕС.

Большинство консервативной оппозиции, которая отказалась участвовать в голосовании, сидела в зале и пыталась сорвать голосование свистом. Президент должен издать указ как финальный шаг утверждения соглашения.

В одном из специально построенных центров будут проверять мигрантов по прибытии, а во втором их будут удерживать, пока будут рассматривать их заявления о предоставлении убежища в Италии. Затем мигрантам или позволят въехать в Италию, или репатриируют.

Соглашение было обжаловано в Конституционном суде Албании депутатами оппозиционной Демократической партии, которые утверждали, что оно нарушает конституцию, передавая территорию и государственную власть другой стране.

В прошлом месяце Конституционный суд отклонил эти претензии и дал зеленый свет сделке. Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

Сенат Италии 15 февраля окончательно одобрил спорное соглашение с Албанией.