Путін: Те, що Байден назвав мене сучим сином – "абсолютно адекватна реакція"

Президент Росії Владімір Путін прокоментував слова американського візаві Джо Байдена, який назвав главу російської держави "схибленим сучим сином".

Відео розмови з прокремлівським журналістом Павлом Зарубіним опублікувала пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Путін припустив, що слова про "сучого сина" були відповіддю на його нещодавнє інтерв’ю, де російський президент назвав Байдена кращим майбутнім президентом США для Росії, ніж Дональда Трампа.

"І судячи з того, що він зараз сказав, я цілковито маю рацію. Тому що це адекватна реакція на те, що було сказано з мого боку. Чому? Тому що він же не може мені сказати: "Володя молодець, спасибі, ти мені дуже допоміг", – пояснив свій хід думок Путін.

Російський президент також запевнив, що після "сучого сина" своєї думки не змінив і досі вважає Байдена кращим варіантом для РФ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова вже назвали "ганьбою".

За даними ЗМІ, Байден у приватних розмовах вживає нецензурні висловлювання та лайку у характеристиках свого головного політичного опонента Дональда Трампа.