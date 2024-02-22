Путин: То, что Байден назвал меня сукиным сыном - "абсолютно адекватная реакция"

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова американского визави Джо Байдена, который назвал главу российского государства "помешанным сукиным сыном".

Видео разговора с прокремлевским журналистом Павлом Зарубиным опубликовала пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Путин предположил, что слова о "сукином сыне" были ответом на его недавнее интервью, где российский президент назвал Байдена лучшим будущим президентом США для России, чем Дональда Трампа.

"И судя по тому, что он сейчас сказал, я полностью прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать: "Володя молодец, спасибо, ты мне очень помог", – объяснил свой ход мыслей Путин.

Российский президент также заверил, что после "сукиного сына" своего мнения не изменил и до сих пор считает Байдена лучшим вариантом для РФ.

Напомним, президент США Джо Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "помешанным сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".

По данным СМИ, Байден в частных разговорах употребляет нецензурные выражения и брань в характеристиках своего главного политического оппонента Дональда Трампа.