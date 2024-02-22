У США до річниці вторгнення розкрили нові звинувачення щодо російських олігархів

Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових.

Про це повідомила оперативна група KleptoCapture при американському Мін’юсті, покликана стежити за дотриманням санкцій на території країни, пише "Європейська правда".

У Нью-Йорку були оприлюднені звинувачення проти російського банкіра, президента другого найбільшого в Росії банку – ВТБ – Андрея Костіна, та двох його посередників, які проживають у США та були заарештовані 22 лютого.

Костіна у Штатах звинувачують в участі у схемі з обходу санкцій і відмивання грошей для фінансування двох супер’яхт та утримання розкішного будинку у штаті Колорадо.

У Вашингтоні оприлюднили обвинувальний акт щодо росіянина Владислава Осипова, який мешкає у Швейцарії. Його звинувачують у банківському шахрайстві, пов'язаному з експлуатацією розкішної яхти Tango, що належить підсанкційному російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Осипову разом із британцем Річардом Мастерсом минулого року вже оголошували звинувачення за приховування власності Вексельберга на цю супер’яхту.

У штаті Флорида оголосили звинувачення за спробу ухиляння від санкцій проросійському українському металургійному магнату Сергію Курченку, а також через суд намагаються конфіскувати два розкішні об’єкти нерухомості підсанкційного російського бізнесмена Віктора Перевалова.

Зрештою, у штаті Джорджія раніше в лютому громадянин Росії Фелікс Медведєв визнав себе винним у сприянні відмиванню понад 150 мільйонів доларів через підконтрольні йому банківські рахунки.

У KleptoCapture заявили, що за останні два роки отримали судові ордери на арешт, конфіскацію та вилучення активів на суму майже 700 мільйонів доларів через порушення санкцій США, а також висунули звинувачення понад 70 людям через порушення санкцій та експортного контролю.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати передадуть у розпорядження Естонії 500 тисяч доларів конфісканих російських активів, щоб спрямувати їх на підтримку України.