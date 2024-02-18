США спрямують пів мільйона доларів конфіскованих російських активів на підтримку України

Сполучені Штати передадуть у розпорядження Естонії пів мільйона доларів конфісканих російських активів, щоб спрямувати їх на підтримку України.

Про це йдеться у заяві Мін’юсту США, пише "Європейська правда".

На полях Мюнхенської конференції з безпеки заступниця генпрокурора Ліза Монако та генсекретар Естонії Тиніс Саар оголосили, що на підтримку України спрямують близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів.

Ці кошти США конфіскували після викриття мережі нелегальних закупівель з метою імпорту до Росії високоточного шліфувального промислового станка американського походження, що використовується в оборонно-промисловому комплексі. Цього тижня громадянин Латвії, звинувачений у причетності до цієї схеми, визнав провину у порушенні експортного законодавства США.

"Цей трансфер буде першим таким трансфером США іноземному союзнику з метою надати допомогу Україні, і другим випадком, коли робоча група Міністерства юстиції передає конфісковані російські активи на користь України. Минулого року 5,4 млн доларів заморожених активів передали Держдепу на програму підтримки українських ветеранів", – зазначили у комюніке.

Через юридичні особливості ситуації США не можуть спрямувати кошти напряму Україні, тому їх передадуть Естонії, яка також зробила значний внесок у розслідування, а Естонія використає гроші у проєкті з оцінки збитків та відновлення української енергосистеми після російських обстрілів.

Активи були конфісковані ще на початку 2023 року за підсумками розслідування, що почалося ще раніше; ключового підозрюваного затримали восени 2022 року.

За висновками слідства, керівник латвійської компанії завчасно домовився з кінцевими покупцями станка у Росії, а для американського продавця на етапі отримання дозволів вдавав, що станок продають у Латвію. Обладнання перехопили до того, як його вивезли у Росію.

Нагадаємо, Естонія закликає Євросоюз конфіскувати понад 150 мільярдів євро заморожених російських активів до кінця року, щоб встигнути до виборів у США.

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