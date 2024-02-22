Зеленський поговорив із Мішелем про блокування кордону з Польщею і рух до ЄС

В Офісі президента розповіли подробиці телефонної розмови Володимира Зеленського із головою Європейської ради Шарлем Мішелем 22 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що президент України та голова Євроради обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні. Зеленський наголосив, що Україна готова до консультацій для розв’язання ситуації, та відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС.

Також сторони "обмінялися думками" щодо прогресу України на шляху до майбутнього членства в ЄС, і Зеленський поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року", – зазначили в ОП.

Сам Мішель повідомляв, що під час розмови підтвердив непохитну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС "так довго, як це буде потрібно".

Голова Євроради раніше заявляв, що поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому для Європи немає іншої альтернативи, окрім продовження підтримки Києва.