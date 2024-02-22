У Єврокомісії прокоментували заяви президентки про затримку початку переговорів з Україною

У Єврокомісії не мають чітко визначених дат з підготовки переговорної рамки для України щодо її вступу у ЄС і терміни будуть залежати лише від того, скільки часу займе цей процес.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на брифінгу в четвер у Брюсселі головний речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Речника попросили прокоментувати, з чим пов’язані слова президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн про те, що переговорна рамка для України найімовірніше не буде готова до європейських виборів, тобто початку червня.

"Президентка вжила фразу, якщо правильно пам’ятаю, "як мені видається найбільш імовірним" (англ. my best guess). Звісно, ми працюємо над підготовкою переговорної рамки і її можуть презентувати, щойно вона буде готовою – чи у наступні тижні, чи пізніше. Тобто, точних визначених дат немає", – сказав Ерік Мамер.

"Переговорну рамку презентують, щойно вона буде готова – будь це у наступні тижні, чи пізніше", – додав речник.

Нагадаємо, 21 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде затверджена на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Проведення міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.