Мішель і Зеленський поговорили перед річницею вторгнення РФ в Україну

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Мішель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу, а також 10-ї річниці незаконної анексії Росією українського Криму", – зазначив Мішель.

Spoke with President @ZelenskyyUa ahead of the 2-year anniversary of Russia’s full scale war against his country and people, and the 10th anniversary of Russia’s illegal annexation of Ukraine’s Crimea.



I reaffirmed the EU’s ironclad financial & military support to Ukraine for as… pic.twitter.com/kDfV80a4Ap