Мішель і Зеленський поговорили перед річницею вторгнення РФ в Україну

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Мішель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні другої річниці повномасштабної війни Росії проти його країни та народу, а також 10-ї річниці незаконної анексії Росією українського Криму", – зазначив Мішель.

Spoke with President @ZelenskyyUa ahead of the 2-year anniversary of Russia’s full scale war against his country and people, and the 10th anniversary of Russia’s illegal annexation of Ukraine’s Crimea.



I reaffirmed the EU’s ironclad financial & military support to Ukraine for as… pic.twitter.com/kDfV80a4Ap February 22, 2024

В ході розмови президент Євроради підтвердив непохитну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС "так довго, як це буде потрібно".

"Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Майбутнє України – в ЄС", – підкреслив Мішель.

Мішель раніше заявляв, що поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому для Європи немає іншої альтернативи, окрім продовження підтримки Києва.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.