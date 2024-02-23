Словацький прем’єр відступив від реформи кримінального кодексу після тиску з боку ЄС та протестів

Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відновив термін давності для насильницьких злочинів і відкликав законопроєкт, який послабив би захист інформаторів, фактично відступивши від своїх початкових суперечливих пропозицій щодо реформи кримінального кодексу після критики з боку Європейської комісії та загальнонаціональних протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Міністр юстиції Словаччини Борис Сушко вніс поправку, яка скасовує скорочення терміну давності, відновлюючи термін давності за зґвалтування до 20 років замість 10 років, передбачених початковою пропозицією реформи.

"Усвідомлюючи суспільний запит, запропонований законопроєкт має на меті зберегти існуючий термін давності у випадку злочинів проти життя і здоров'я, свободи і людської гідності, сім'ї та молоді, а також злочинів проти інших прав і свобод", – заявили в Міністерстві юстиції Словаччини.

Провідна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" заявила, що планує підтримати цю пропозицію.

"Жертви зґвалтувань протягом двох тижнів перебували в травматичному стані, який посилювався заявами про те, що скорочення термінів давності повинно мотивувати їх заявити про насильство", – заявила депутат від "Прогресивної Словаччини" Зузана Штевулова.

"Усього цього можна було б уникнути, якби ця дилетантська і промафіозна реформа ніколи не була прийнята", – додала вона.

Уряд хоче проштовхнути поправку через прискорений законодавчий процес з датою набуття чинності 15 березня, коли також набуває чинності початкова поправка до Кримінального кодексу.

8 лютого уряд Фіцо схвалив суперечливу поправку до Кримінального кодексу, яка скасовує Спеціальну прокуратуру і значно скорочує покарання та термін давності за тяжкі злочини.

Президент Зузана Чапутова оскаржила реформу і направила її до Конституційного суду, який все ще може призупинити її дію до того, як вона набуде чинності в березні.

Однак уряд скористався прискореною законодавчою процедурою, щоб відкликати поправку, яка мала на меті послабити захист викривачів, а це означає, що закон буде змінено та обговорено за належною процедурою.

Це було одним із заперечень, висловлених Європейською комісією словацькому уряду. У двох листах Єврокомісія попередила Братиславу, що їй загрожує штраф або повне призупинення надання європейських коштів, якщо реформи будуть прийняті в запланованому вигляді.