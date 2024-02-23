Словацкий премьер отступил от реформы уголовного кодекса после давления со стороны ЕС и протестов

Правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо отступило от своих первоначальных противоречивых предложений по реформе Уголовного кодекса после критики со стороны Европейской комиссии и общенациональных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Министр юстиции Словакии Борис Суско внес поправку, которая восстанавливает срок давности за насильственные преступления, в частности изнасилование, до 20 лет вместо 10, предусмотренных первоначальным предложением реформы.

"Осознавая общественный запрос, предложенный законопроект имеет целью сохранить существующий срок давности в случае преступлений против жизни и здоровья, свободы и человеческого достоинства, семьи и молодежи, а также преступлений против других прав и свобод", – заявили в Министерстве юстиции Словакии.

Ведущая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" заявила, что планирует поддержать это предложение.

"Жертвы изнасилований в течение двух недель находились в травматическом состоянии, которое усугублялось заявлениями о том, что сокращение сроков давности должно мотивировать их заявить о насилии", – заявила депутат от "Прогрессивной Словакии" Зузана Штевулова.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы эта дилетантская и промафиозная реформа никогда не была принята", – добавила она.

Правительство хочет протолкнуть поправку через ускоренный законодательный процесс с датой вступления в силу 15 марта, когда также вступает в силу основная поправка в Уголовный кодекс.

Правительство также отозвало законопроект, который ослабил бы защиту обличителей.

8 февраля правительство Фицо одобрило основную поправку в Уголовный кодекс, которая отменяет Специальную прокуратуру и значительно сокращает наказание и срок давности за тяжкие преступления.

Президент Зузана Чапутова обжаловала реформу и направила ее в Конституционный суд, который все еще может приостановить ее действие до того, как она вступит в силу в марте.

Однако правительство воспользовалось ускоренной законодательной процедурой, чтобы отозвать поправку, которая имела целью ослабить защиту обличителей, а это означает, что закон будет изменен и обсужден по надлежащей процедуре.

Это было одним из возражений, высказанных Европейской комиссией словацкому правительству. В двух письмах Еврокомиссия предупредила Братиславу, что ей грозит штраф или полное приостановление предоставления европейских средств, если реформы будут приняты в запланированном виде.