Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з вокзалу вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Я у Києві, щоб відзначити другу річницю річниці війни Росії проти України та винятковий опір українського народу.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh February 24, 2024

Ми ще рішучіше, ніж будь коли, підтримуємо Україну – фінансовою підтрикою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною", – написала фон дер Ляєн.

У п'ятницю ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що президентка Єврокомісії планує їхати до Києва разом з прем'єром Бельгії, яка зараз є головуючою країною у Раді ЄС.

Нагадаємо, цього тижня офіційно підтвердилося, що Урсулу фон дер Ляєн обирають ключовою кандидаткою від її політичної групи, відтак у разі перемоги ЄНП на виборах вона має вдруге очолити Єврокомісію.