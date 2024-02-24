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Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Субота, 24 лютого 2024, 08:22

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з вокзалу вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Я у Києві, щоб відзначити другу річницю річниці війни Росії проти України та винятковий опір українського народу.

Ми ще рішучіше, ніж будь коли, підтримуємо Україну – фінансовою підтрикою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною", – написала фон дер Ляєн. 

У п'ятницю ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що президентка Єврокомісії планує їхати до Києва разом з прем'єром Бельгії, яка зараз є головуючою країною у Раді ЄС. 

Нагадаємо, цього тижня офіційно підтвердилося, що Урсулу фон дер Ляєн обирають ключовою кандидаткою від її політичної групи, відтак у разі перемоги ЄНП на виборах вона має вдруге очолити Єврокомісію. 

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Єврокомісія