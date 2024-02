Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", фото с вокзала она опубликовала в своем Twitter (X).

"Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа.

Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной", – написала фон дер Ляйен.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh