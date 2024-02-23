ЗМІ: До Києва у суботу прибудуть президентка Єврокомісії і прем’єр Бельгії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, чия країна наразі головує в Раді ЄС, 24 лютого відвідають Київ.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо від дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

"Урсула фон дер Ляєн і Александр де Кроо прибудуть у суботу до Києва, щоб іще раз підтвердити незмінну підтримку Європейського Союзу Україні, яка другий рік відбиває російську агресію", – сказав співрозмовник агентства.

Обоє лідерів наразі перебувають з візитом у Варшаві.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну оприлюднили спільну заяву, в якій обіцяють допомогу, щоб покласти край війні.

Країни-члени ЄС не змогли погодити текст спільної заяви до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну через позицію Угорщини, тому її формат довелось змінити.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк раніше писав, що Угорщина заблокувала текст, бо не згодна з певними формулюваннями заяви.