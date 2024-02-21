Фон дер Ляєн стане кандидаткою на наступного президента Єврокомісії від ЄНП

Чинна президентка Єврокомісії офіційно визначена єдиною кандидаткою від своєї політичної групи "Європейська народна партія" на переобрання на цю посаду.

Про це оголосила пресслужба "ЄНП", пише "Європейська правда".

Опівдні 21 лютого за центральноєвропейським часом завершився період подання кандидатур на ключового кандидата від "ЄНП".

Президент групи Манфред Вебер до цього часу отримав лист від німецького "Християнсько-демократичного союзу", який номінував фон дер Ляєн, та листи з підтримкою її кандидатури від польської "Громадянської платформи" і грецької "Нової демократії"; інших кандидатів не запропонували.

Завершення періоду номінування кандидатур формально ще не означає завершення всієї процедури – кандидатуру мають переглянути на політичній асамблеї "ЄНП" 5 березня, а після того – підтвердити голосуванням на партійному конгресі у Бухаресті 7 березня.

Нагадаємо, у понеділок "ХДС" одностайно номінувала кандидатуру фон дер Ляєн після того, як вона підтвердила свою зацікавленість у цьому.

Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий "ключовий кандидат" від європейської політичної групи, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

На цей час в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.