У Польщі пошкодили потяг з українською агропродукцією: Київ підозрює диверсію
Субота, 24 лютого 2024, 13:42
На польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили потяг з українською сільськогосподарською продукцією.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
За даними відомства, у день другої річниці повномасштабного російського віськового вторгнення, у суботу приблизно о 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами.
Віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію.
"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу", – зазначив він.
Як зауважує відомство, Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.
Напередодні польська поліція розпочала розслідування другого випадку з розсипаним зерновим вантажем з України після того, як у п'ятницю вранці на залізничній станції в Дорогуську невідомі відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипали ріпак.
Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика – Шегині" – фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.
Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.
Читайте також статтю про те, чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися.