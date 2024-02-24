У Польщі пошкодили потяг з українською агропродукцією: Київ підозрює диверсію

На польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили потяг з українською сільськогосподарською продукцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За даними відомства, у день другої річниці повномасштабного російського віськового вторгнення, у суботу приблизно о 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами.

Віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу", – зазначив він.

Як зауважує відомство, Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Напередодні польська поліція розпочала розслідування другого випадку з розсипаним зерновим вантажем з України після того, як у п'ятницю вранці на залізничній станції в Дорогуську невідомі відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипали ріпак.

Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика – Шегині" – фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

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