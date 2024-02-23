Польська поліція розслідує новий інцидент з розсипаним ріпаком

Польська поліція розпочала розслідування нового випадку з розсипаним зерновим вантажем з України.

Заяву представниці поліції в місті Холм наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

"Ми перевіряємо інформацію про розсипаний ріпак з поїзда, який в’їхав в Польщу з України і стояв на залізниці у гміні Дорогуськ", – зазначили в поліції.

Наразі правоохоронці перебувають на місті інциденту і проводять слідчі дії.

У п'ятницю вранці на залізничній станції в Дорогуську невідомі відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипали ріпак.

Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика – Шегині" – фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Генконсулка Польщі у Львові після того перепросила в України.

Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

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