В Польше повредили поезд с украинской агропродукцией: Киев подозревает диверсию

На польской железнодорожной станции Дорогуск повредили поезд с украинской агропродукцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, в день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения, в субботу примерно в 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.

Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию.

"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира", – отметил он.

Как отмечает ведомство, Укрзализныця уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.

Накануне польская полиция начала расследование второго случая с рассыпанным зерновым грузом из Украины после того, как в пятницу утром на железнодорожной станции в Дорогуске неизвестные открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на пути высыпали рапс.

Напомним, предыдущий инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика – Шегини" – фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Генконсул Польши во Львове после того извинилась перед Украиной.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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