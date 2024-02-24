Британія виділить Україні майже 10 млн євро на гуманітарну допомогу

Велика Британія пообіцяла виділити 8,5 мільйонів фунтів (більше 9,5 млн євро) на гуманітарну допомогу Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє уряд Британії.

Це фінансування посилить постійну підтримку Великою Британією реагування на надзвичайні ситуації та життєво важливу гуманітарну допомогу по всій Україні, йдеться в пресрелізі.

Понад 6 мільйонів фунтів (понад 7 млн євро) уряд Британії обіцяє спрямовати на підтримку нейтральної та неупередженої роботи Червоного Хреста, посилення існуючих проєктів з реагування на надзвичайні ситуації та підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні.

Ще 2,5 млн фунтів стерлінгів (майже 3 млн євро) Лондон має намір спрямувати на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань.

"У 2024 році понад 14,6 мільйона людей – близько 40% населення України – потребують гуманітарної допомоги", – йдеться в заяві.

Раніше повідомляли, що Британія протягом року інвестує 245 млн фунтів стерлінгів (286 млн євро), щоб забезпечити артилерійські снаряди для України.

Окрім цього та анонсованих окремо ракет Brimstone, уряд повідомляє про підписання серії мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони і британською Cook Defence Systems щодо придбання сотень гусеничних запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

Нагадаємо, Британія першою підписала двосторонню безпекову угоду з Україною у розвиток декларації G7 про "гарантії безпеки". Детально про цей документ – у статті "Безпека без гарантій"