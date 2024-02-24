Британия выделит Украине почти 10 млн евро на гуманитарную помощь

Великобритания пообещала выделить 8,5 миллионов фунтов (более 9,5 млн евро) на гуманитарную помощь Движению Красного Креста и Украинскому гуманитарному фонду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительство Великобритании.

Это финансирование усилит постоянную поддержку Великобританией реагирования на чрезвычайные ситуации и жизненно важную гуманитарную помощь по всей Украине, говорится в пресс-релизе.

Более 6 миллионов фунтов (более 7 млн евро) правительство Великобритании обещает направить на поддержку нейтральной и беспристрастной работы Красного Креста, усиление существующих проектов по реагированию на чрезвычайные ситуации и поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине.

Еще 2,5 млн фунтов стерлингов (почти 3 млн евро) Лондон намерен направить на финансирование Украинского гуманитарного фонда, входящего в состав Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"В 2024 году более 14,6 миллиона человек – около 40% населения Украины – нуждаются в гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Великобритания в течение года инвестирует 245 млн фунтов стерлингов (286 млн евро), чтобы обеспечить артиллерийские снаряды для Украины.

Кроме этого и анонсированных отдельно ракет Brimstone, правительство сообщает о подписании серии миллионных контрактов между закупочным агентством Минобороны и британской Cook Defence Systems по приобретению сотен гусеничных запчастей для ремонта украинских танков и другой бронетехники.

Напомним, Великобритания первой подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной в развитие декларации G7 о "гарантиях безопасности". Подробно об этом документе – в статье "Безопасность без гарантий"