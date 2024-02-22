Британія надасть Україні ще 200 ракет Brimstone

В уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет класу "поверхня-поверхня" або "повітря-поверхня" Brimstone.

Про це оголосив міністр оборони Грант Шаппс під час виступу у британському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет з 200 протитанкових ракет Brimstone в рамках подальшого посилення захисту України", – сказав Шаппс.

Він нагадав, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни РФ проти України.

"В одному випадку завдяки їм російські війська відступили після спроби форсувати річку", – додав Шаппс.

Раніше стало відомо, що Британія поставить Україні тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції.

Також прем'єр Ріші Сунак оголосив, що Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.