МЗС Німеччини змінило написання української столиці з Kiew на Kyjiw

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини напередодні, 23 лютого, оголосило про перехід на українську транскрипцію написання Києва – Kyjiw замість Kiew, як було раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зміна написання столиці України буде відображена в в "Довіднику країн для офіційного використання" МЗС Німеччини – документі, яким послуговується відомство в офіційній комунікації.

"Те, що вже давно стало звичною практикою для багатьох, тепер змінюється і в "Довіднику країн для офіційного використання". Це означає, що в офіційній німецькій кореспонденції тепер буде використовуватися українське написання Києва", – пояснили у відомстві.

Von „Kiew“ auf „#Kyjiw“: Was für viele schon länger gängige Praxis ist, ändert sich nun auch im „Länderverzeichnis für den amtlichen Gebrauch“. Damit wird jetzt im deutschen Amtsverkehr die ukrainische Schreibweise für Kyjiw verwendet. 1/2 pic.twitter.com/leTNKIclMk — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 23, 2024

Таким чином, написання Kyjiw з’явиться на офіційних сайтах зовнішньополітичного відомства Німеччини, вивісках посольств та офіційних печатках.

Написання Kiew походить від російської назви та стало загальноприйнятим у німецькій мові. Тим не менш, у 2019 році найавторитетніший довідник з правопису німецької мови Duden перейшов із російської транскрипції назви української столиці на українську.

А нещодавно написання Kyjiw підтримав і посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Нагадаємо, що у 2018 році Україна запустила кампанію #KyivNotKiev в англомовному світі – відтоді майже всі провідні англомовні ЗМІ змінили написання української столиці.