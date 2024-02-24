МИД Германии изменил написание украинской столицы с Kiew на Kyjiw

Федеральное министерство иностранных дел Германии накануне, 23 февраля, объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева – Kyjiw вместо Kiew, как было раньше.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Изменение написания столицы Украины будет отражено в в "Справочнике стран для официального использования" МИД Германии – документе, которым пользуется ведомство в официальной коммуникации.

"То, что уже давно стало привычной практикой для многих, теперь меняется и в "Справочнике стран для официального использования". Это означает, что в официальной немецкой корреспонденции теперь будет использоваться украинское написание Киева", – пояснили в ведомстве.

Von „Kiew“ auf „#Kyjiw“: Was für viele schon länger gängige Praxis ist, ändert sich nun auch im „Länderverzeichnis für den amtlichen Gebrauch“. Damit wird jetzt im deutschen Amtsverkehr die ukrainische Schreibweise für Kyjiw verwendet. 1/2 pic.twitter.com/leTNKIclMk — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 23, 2024

Таким образом, написание Kyjiw появится на официальных сайтах внешнеполитического ведомства Германии, вывесках посольств и официальных печатях.

Написание Kiew происходит от русского названия и стало общепринятым в немецком языке. Тем не менее, в 2019 году самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden перешел с русской транскрипции названия украинской столицы на украинскую.

А недавно написание Kyjiw поддержал и посол Германии в Украине Мартин Йегер.

Напомним, что в 2018 году Украина запустила кампанию #KyivNotKiev в англоязычном мире – с тех пор почти все ведущие англоязычные СМИ изменили написание украинской столицы.