Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що половина поставок зброї від західних партнерів не потрапляє до України вчасно.

Про це Умєров сказав на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю, пише "Європейська правда".

"Виділення (допомоги) не обов’язково означає забезпечення. 50% (військової підтримки) не постачається вчасно", – заявив міністр.

Умєров сказав, що через затримки з допомогою Україна втрачає особовий склад та території.

"Це війна, коли союзні війська мають забезпечувати постачання своєчасно… У нас є план. Ми працюємо за планом. Ми робимо все можливе і неможливе. Але без своєчасного постачання нам важко", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що ще ніколи в історії людства не було такого, коли війна велася без переваги в повітря. При цьому Умєров наголосив, що без переваги в повітрі Україна вигнала росіян з півночі та з Чорного моря.

Він також закликав звернути увагу на математику війни.

"Ми дивимося на противника, на їх економіку приблизно у 2 трильйони, вони використовують до 15% бюджету на війну, що становить понад 150 млрд доларів США", – заявив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.

Україна повідомила США про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця і американському Конгресу про це відомо.