Министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставок оружия от западных партнеров не попадает в Украину вовремя.

Об этом Умеров сказал на конференции "Украина. Год 2024" в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Выделение (помощи) не обязательно означает обеспечение. 50% (военной поддержки) не поставляется вовремя", – заявил министр.

Умеров сказал, что из-за задержек с помощью Украина теряет личный состав и территории.

"Это война, когда союзные войска должны обеспечивать поставки своевременно... У нас есть план. Мы работаем по плану. Мы делаем все возможное и невозможное. Но без своевременного снабжения нам трудно", – отметил министр.

Он подчеркнул, что еще никогда в истории человечества не было такого, когда война велась без преимущества в воздух. При этом Умеров подчеркнул, что без преимущества в воздухе Украина выгнала россиян с севера и с Черного моря.

Он также призвал обратить внимание на математику войны.

"Мы смотрим на противника, на их экономику примерно в 2 триллиона, они используют до 15% бюджета на войну, что составляет более 150 млрд долларов США", – заявил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что положительно настроен относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.

Украина сообщила США о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца и американскому Конгрессу об этом известно.