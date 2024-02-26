Ейфелева вежа знову приймає туристів після шестиденного страйку працівників

Ейфелева вежа в неділю знову відкрилася для відвідувачів після того, як шість днів була закритою через страйк працівників, які вимагали кращого догляду за історичною пам'яткою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Оператор 330-метрової вежі заявив, що досяг угоди з профспілками, пообіцявши виділити "амбітні інвестиції в розмірі 380 мільйонів євро до 2031 року" на ремонтні роботи.

Цього тижня компанія також розпочала переговори щодо заробітної плати, які, як очікується, завершаться наступного місяця.

Працівники, що страйкували, вимагали підвищення зарплати пропорційно до доходів від продажу квитків.

135-річна вежа займатиме чільне місце на Олімпійських іграх у Парижі, що пройдуть 26 липня – 11 серпня, та на наступних Паралімпійських іграх. У олімпійські та паралімпійські медалі будуть вмонтовані шестикутні шматки заліза, взяті з історичної пам'ятки.

Зазвичай Ейфелева вежа відкрита 365 днів на рік. Минулого року пам'ятка була закрита для відвідувачів на 10 днів під час масових протестів по всій Франції проти урядового плану реформування пенсійної системи.

Крім того, співробітники вежі страйкували один день, 27 грудня, у сторіччя смерті її творця.

За даними ЗМІ, з 2010 року Ейфелева вежа в Парижі потерпає від корозії металу і без негайного ремонту може зазнати руйнувань.