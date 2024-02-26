Эйфелева башня снова принимает туристов после шестидневной забастовки работников

Эйфелева башня в воскресенье снова открылась для посетителей после того, как шесть дней была закрыта из-за забастовки работников, которые требовали лучшего ухода за историческим памятником.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Оператор 330-метровой башни заявил, что достиг соглашения с профсоюзами, пообещав выделить "амбициозные инвестиции в размере 380 миллионов евро до 2031 года" на ремонтные работы.

На этой неделе компания также начала переговоры по заработной плате, которые, как ожидается, завершатся в следующем месяце.

Бастовавшие работники требовали повышения зарплаты пропорционально доходам от продажи билетов.

135-летняя башня будет занимать главное место на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут 26 июля – 11 августа, и на следующих Паралимпийских играх. В олимпийские и паралимпийские медали будут вмонтированы шестиугольные куски железа, взятые из исторического памятника.

Обычно Эйфелева башня открыта 365 дней в году. В прошлом году памятник был закрыт для посетителей на 10 дней во время массовых протестов по всей Франции против правительственного плана реформирования пенсионной системы.

Кроме того, сотрудники башни бастовали один день, 27 декабря, в столетие смерти ее создателя.

По данным СМИ, с 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может подвергнуться разрушениям.