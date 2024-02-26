Від прем'єра Іспанії вимагають дій через корупційний скандал з ексміністром

Прем'єр-міністр Педро Санчес перебуває під тиском опозиції, яка вимагає усунути колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса з посади депутата через підозри в тому, що він знав про корупційний скандал на суму 50 мільйонів євро, пов'язаний із закупівлею масок під час пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Корупційний скандал, про який йдеться, відомий як "справа Кольдо", стосується Кольдо Гарсії, колишнього радника Абалоса. Він, будучи частиною корупційної мережі за участю кількох бізнесменів і державних службовців, зібрав понад 50 мільйонів євро хабарів від уряду за "посередництво і закупівлю" масок у розпал пандемії.

Подробиці скандалу стали відомі минулого тижня.

За даними слідства, після отримання державних контрактів на постачання масок органам охорони здоров'я Кольдо Гарсія намагався "приховати ці звинувачення" і уникнути відстеження грошей.

Гарсія був людиною, якій Абалос довіряв. Він був радником колишнього міністра, радником державної залізничної компанії (RENFE) та членом ради директорів державного органу Puertos del Estado (адміністрація державних портів) у 2018-2021 роках.

Через кілька годин після вибуху скандалу уряд відреагував рішучим засудженням будь-якої форми корупції.

Виступаючи в суботу на засіданні Соціалістичного інтернаціоналу в Мадриді, Санчес підтвердив повну відданість урядової коаліції боротьбі з корупцією, "звідки б вона не походила і хто б у неї не потрапляв", зазначивши, що "той, хто це робить, платить", що є непрямим посиланням на справу Кольдо.

Абалос був звільнений з посади міністра транспорту Санчесом у липні 2021 року.

Після спалаху скандалу численні аналітики та кілька правих і консервативних ЗМІ поставили під сумнів те, що стояло за цим рішенням.

Народна партія, головна опозиційна сила в парламенті, і ультраправа партія Vox, третя сила в парламенті, вимагають, щоб Абалос пішов у відставку і щоб було пролито світло на цю справу, яка з минулого тижня сколихнула іспанську політичну сцену і викликала скандал у громадській думці.

Генеральний секретар Народної партії Кука Гамарра закликала колишнього міністра піти у відставку, стверджуючи, що Санчес також причетний до скандалу, оскільки, за її словами, прем'єр-міністр знав про корупційну змову, коли звільняв Абалоса в липні 2021 року.

"Він (Абалос) не може більше ні хвилини залишатися представником усіх іспанців (як член парламенту)", – сказала Гамарра, додавши, що Санчес "повинен дати пояснення, чому він звільнив Аалоса і чому, знаючи те, що він, безсумнівно, вже знав", він не повідомив про цю справу в суд.

Цими вихідними Абалос відстоював свою невинуватість у цій справі, визнавши, що якби скандал стався, коли він був міністром, йому довелося б "піти у відставку", тоді як зараз, на посаді члена парламенту, він "не несе ніякої відповідальності".

Нагадаємо, Іспанія з 10 січня відновила вимогу носити маски працівникам і відвідувачам закладів охорони здоров’я по всій території країни у зв’язку із сезонним сплеском захворюваності на грип і коронавірус.

Іспанія була однією з останніх європейських країн, яка скасувала вимоги щодо носіння захисних масок після пандемії COVID-19. У громадському транспорті маски залишалися обов’язковими аж до лютого 2023 року, а в закладах охорони здоров’я – – до липня.