Іспанія повернула масковий режим у лікарнях через сплеск захворюваності на грип і коронавірус

Іспанія з 10 січня відновила вимогу носити маски працівникам і відвідувачам закладів охорони здоров’я по всій території країни у зв’язку із сезонним сплеском захворюваності на грип і коронавірус.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністерство охорони здоров’я розпорядилося, що маски знову стають обов’язковими у поліклініках та лікарнях і "рекомендовані" у приватних клініках, аптеках і стоматологіях.

"Ми маємо захистити найбільш вразливих людей. Це просто про здоровий глузд", – зазначила міністерка охорони здоров’я Моніка Гарсія.

Кілька регіонів Іспанії ще минулого тижня дали таке розпорядження з власної ініціативи.

Регіони зможуть скасувати масковий режим після того, як захворюваність буде спадати щонайменш протягом двох тижнів.

Нагадаємо, Іспанія була однією з останніх європейських країн, яка скасувала вимоги щодо носіння захисних масок після пандемії COVID-19. У громадському транспорті маски залишалися обов’язковими аж до лютого 2023 року, а в закладах охорони здоров’я – – до липня.

Греція скасувала вимогу маски у транспорті в березні 2023 року.