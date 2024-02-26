От премьера Испании требуют действий из-за коррупционного скандала с экс-министром

Премьер-министр Педро Санчес находится под давлением оппозиции, которая требует отстранить бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса с должности депутата из-за подозрений в том, что он знал о коррупционном скандале на сумму 50 миллионов евро, связанном с закупкой масок во время пандемии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Коррупционный скандал, о котором идет речь, известный как "дело Кольдо", касается Кольдо Гарсии, бывшего советника Абалоса. Он, будучи частью коррупционной сети с участием нескольких бизнесменов и государственных служащих, собрал более 50 миллионов евро взяток от правительства за "посредничество и закупку" масок в разгар пандемии коронавируса.

Подробности скандала стали известны на прошлой неделе.

По данным следствия, после получения государственных контрактов на поставку масок органам здравоохранения Кольдо Гарсия пытался "скрыть эти обвинения" и избежать отслеживания денег.

Гарсия был человеком, которому Абалос доверял. Он был советником бывшего министра, советником государственной железнодорожной компании (RENFE) и членом совета директоров государственного органа Puertos del Estado (администрация государственных портов) в 2018-2021 годах.

Через несколько часов после разразившегося скандала правительство отреагировало решительным осуждением любой формы коррупции.

Выступая в субботу на заседании Социалистического интернационала в Мадриде, Санчес подтвердил полную приверженность правительственной коалиции борьбе с коррупцией, "откуда бы она ни происходила и кто бы в нее ни попадал", отметив, что "тот, кто это делает, платит", что является косвенной ссылкой на дело Кольдо.

Абалос был уволен с должности министра транспорта Санчесом в июле 2021 года.

После вспышки скандала многочисленные аналитики и несколько правых и консервативных СМИ поставили под сомнение то, что стояло за этим решением.

Народная партия, главная оппозиционная сила в парламенте, и ультраправая партия Vox, третья сила в парламенте, требуют, чтобы Абалос ушел в отставку и чтобы был пролит свет на это дело, которое с прошлой недели всколыхнуло испанскую политическую жизнь и вызвало скандал среди общественности.

Генеральный секретарь Народной партии Кука Гамарра призвала бывшего министра уйти в отставку, утверждая, что Санчес также причастен к скандалу, поскольку, по ее словам, премьер-министр знал о коррупционном сговоре, когда увольнял Абалоса в июле 2021 года.

"Он (Абалос) не может больше ни минуты оставаться представителем всех испанцев (как член парламента)", – сказала Гамарра, добавив, что Санчес "должен дать объяснение, почему он уволил Аалоса и почему, зная то, что он, несомненно, уже знал", он не сообщил об этом деле в суд.

В эти выходные Абалос отстаивал свою невиновность в этом деле, признав, что если бы скандал произошел, когда он был министром, ему пришлось бы "уйти в отставку", тогда как сейчас, в должности члена парламента, он "не несет никакой ответственности".

Напомним, Испания с 10 января возобновила требование носить маски работникам и посетителям учреждений здравоохранения по всей территории страны в связи с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Испания была одной из последних европейских стран, которая отменила требования по ношению защитных масок после пандемии COVID-19. В общественном транспорте маски оставались обязательными вплоть до февраля 2023 года, а в учреждениях здравоохранения – до июля.