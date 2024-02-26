Хорватія та Сербія сваряться через війну РФ проти України

Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії відкинуло звинувачення Сербії у втручанні у внутрішні справи на тлі дипломатичного скандалу між двома країнами щодо позиції Белграда стосовно російської війни в Україні.

Заяву хорватського МЗС наводить HRT, пише "Європейська правда".

Дипломатична напруга виникла через висловлювання хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича Радмана, який закликав президента Сербії Александара Вучича визначитися, на якому стільці він сидить, назвавши Вучича сателітом Росії.

У МЗС Хорватії підкреслили, що міністр Радман констатував факт неприєднання Сербії до зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу щодо російської агресії проти України.

"Як ми вже зазначали, не можна бути кандидатом на членство в ЄС і користуватися всіма перевагами цього, безпринципно уникаючи засудження російської агресії та пов’язаної з нею політики ЄС", – йдеться в заяві МЗС Хорватії.

У міністерстві зазначили, що останні заяви з боку Сербії вкотре свідчать про свідоме та систематичне заперечення фактів про характер подій в Україні.

"Європейська сім'я має власні цінності, серед яких повага до міжнародного порядку. Цей міжнародний порядок був порушений російською агресією проти суверенної та незалежної України.

Тому ми знову закликаємо Сербію узгодити свою політику зі спільною зовнішньою і безпековою політикою ЄС якнайшвидше щодо питання агресії проти України. Тому ЄС справді перебуває на правильному боці історії", – зазначають у МЗС Хорватії.

Нагадаємо, у неділю Сербія надіслала ноту протесту Хорватії після того, як хорватський міністр закордонних справ назвав Вучича російським сателітом на Балканах.

Глава хорватської дипломатії сказав, що Вучич повинен вирішити, на чиєму він боці – Росії чи Європейського Союзу, "тому що неможливо і незручно сидіти на двох стільцях одночасно".

"Хорватський міністр не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам країни", – відреагував на це обурено президент Сербії Вучич.

Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії, дозволяючи при цьому московським пропагандистським каналам, таким як RT і Sputnik, поширювати свій наратив на Балканах. Посадовці ЄС неодноразово заявляли, що Сербія повинна узгодити свою політику з Євросоюзом, якщо вона дійсно хоче приєднатися, і попереджали про посилення російського впливу.