Хорватия и Сербия ссорятся из-за войны РФ против Украины

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии отвергло обвинения Сербии во вмешательстве во внутренние дела на фоне дипломатического скандала между двумя странами относительно позиции Белграда относительно российской войны в Украине.

Заявление хорватского МИД приводит HRT, пишет "Европейская правда".

Дипломатическое напряжение возникло из-за высказывания хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича Радмана, который призвал президента Сербии Александара Вучича определиться, на каком стуле он сидит, назвав Вучича сателлитом России.

В МИД Хорватии подчеркнули, что министр Радман констатировал факт неприсоединения Сербии к внешней политике и политике безопасности Европейского Союза в отношении российской агрессии против Украины.

"Как мы уже отмечали, нельзя быть кандидатом на членство в ЕС и пользоваться всеми преимуществами этого, беспринципно избегая осуждения российской агрессии и связанной с ней политики ЕС", – говорится в заявлении МИД Хорватии.

В министерстве отметили, что последние заявления со стороны Сербии в очередной раз свидетельствуют о сознательном и систематическом отрицании фактов о характере событий в Украине.

"Европейская семья имеет собственные ценности, среди которых уважение к международному порядку. Этот международный порядок был нарушен российской агрессией против суверенной и независимой Украины.

Поэтому мы снова призываем Сербию согласовать свою политику с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС как можно быстрее по вопросу агрессии против Украины. Поэтому ЕС действительно находится на правильной стороне истории", – отмечают в МИД Хорватии.

Напомним, в воскресенье Сербия направила ноту протеста Хорватии после того, как хорватский министр иностранных дел назвал Вучича российским сателлитом на Балканах.

Глава хорватской дипломатии сказал, что Вучич должен решить, на чьей он стороне – России или Европейского Союза, "потому что невозможно и неудобно сидеть на двух стульях одновременно".

"Хорватский министр не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но, как всегда, лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам страны", – отреагировал на это возмущенно президент Сербии Вучич.

Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свой нарратив на Балканах. Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что Сербия должна согласовать свою политику с Евросоюзом, если она действительно хочет присоединиться, и предупреждали об усилении российского влияния.