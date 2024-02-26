Bloomberg: Росія у 2023 році ввезла з ЄС підсанкційних товарів мінімум на 450 млн євро

З Європейського Союзу за перші дев’ять місяців 2023 року до Росії були ввезені підсанкційні товари на суму 450 мільйонів євро, причому чверть із них – безпосередньо з країн-членів ЄС, що свідчить про наявність прогалин у санкційному режимі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформованих європейських посадовців.

Як свідчать внутрішні дані ЄС, пряма офіційна торгівля більшістю підсанкційних товарів між ЄС та Росією впала після початку повномасштабної війни в Україні, різко зріс експорт цих товарів до третіх країн.

Серед них Bloomberg наводить Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Сербію і Китай, а також сусідні з Росією Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію.

У матеріалі йдеться, що підсанкційні товари й далі потрапляють до РФ через прогалини у санкційному режимі Євросоюзу. Співрозмовники Bloomberg вважають, що держави-члени та компанії свідомо чи несвідомо роблять занадто мало, щоб зупинити торгівлю з країною-агресором.

Дані ЄС також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських фірм, які працюють за кордоном, виробляють санкційні товари та експортують їх до Росії через посередників.

Водночас правила ЄС допускають деякі винятки для експорту до Росії товарів подвійного призначення з таких причин, як гуманітарна потреба, надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я, стихійні лиха та медичне використання.

З даних, із якими ознайомився Bloomberg, випливає, що з початку вторгнення Росії в Україну до грудня 2023 року низка країн-членів ЄС видали дозволів на такий експорт на суму понад 560 мільйонів євро і відхилили – на суму понад 2 мільярди євро.

Раніше також стало відомо, що британські обладнання й техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують потрапляти до Росії через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстан, Вірменію та Узбекистан.