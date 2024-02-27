Байден пожартував з теорії змови про свою співпрацю з Тейлор Свіфт

Президент США Джо Байден під час виступу на вечірньому шоу пожартував про теорію змови щодо нього та поп-зірки Тейлор Свіфт.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Reuters.

Під час виступу в програмі "Вечірнє шоу з Сетом Маєрсом" на телеканалі NBC у понеділок Байден висміяв конспірологічну теорію про те, що він і популярна співачка Тейлор Свіфт перебувають у "змові".

За словами Маєрса, нещодавнє опитування показало, що 18% американців вважають, що Байден і Свіфт якимось чином співпрацюють.

"Чи можете ви підтвердити або спростувати, що між вами і пані Свіфт існує активна змова?" – запитав Маєрс Байдена.

"Звідки у вас така інформація?" – розсміявся відповідь президент. "Це засекречено", – додав він.

Байден вказав, що Свіфт, вкрай популярна серед молоді, підтримала його в 2020 році. Якби це повторилось у 2024 році – це було б дуже на користь Байдену.

"Ви думаєте, що це може повторитися?" – запитав Маєрс. "Я ж сказав вам, це засекречено", – відповів жартома Байден.

Поява Байдена на шоу, яке було записане в понеділок і вийшло в ефір рано вранці у вівторок, стала останньою спробою президента встановити зв'язок з молоддю і розвіяти занепокоєння щодо його віку після того, як у доповіді спеціального радника виникли питання щодо його пам'яті і гостроти розуму.

81-річний Байден зазначив, що колишній 77-річний президент Дональд Трамп, його ймовірний суперник-республіканець, близький до нього за віком і має власні проблеми зі словесними помилками.

"Ви повинні поглянути на іншого хлопця. Йому приблизно стільки ж років, скільки мені, але він навіть не може згадати ім'я своєї дружини", – сказав Байден, маючи на увазі нещодавній виступ Трампа на консервативній конференції CPAC, під час якого, на думку деяких, він назвав свою дружину Меланію "Мерседес".

Мерседес Шлапп, колишня посадовиця з питань комунікацій у Білому домі Трампа, була однією з організаторок CPAC. Можливо, Трамп мав на увазі саме її.

Нагадаємо, Міністерство оборони США раніше спростувувало поширені телеведучим Fox News Джессі Воттерсом твердження про те, що Тейлор Свіфт працює на американське оборонне відомство.

А віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас висловлював сподівання, що Тейлор Свіфт допоможе мобілізувати молодь на вибори до Європейського парламенту у червні цього року.