Байден пошутил о теории заговора о своем сотрудничестве с Тейлор Свифт

Президент США Джо Байден во время выступления на вечернем шоу пошутил о теории заговора в отношении его и поп-звезды Тейлор Свифт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Во время выступления в программе "Вечернее шоу с Сетом Майерсом" на телеканале NBC в понедельник Байден высмеял конспирологическую теорию о том, что он и популярная певица Тейлор Свифт находятся в "заговоре".

По словам Майерса, недавний опрос показал, что 18% американцев считают, что Байден и Свифт каким-то образом сотрудничают.

"Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что между вами и госпожой Свифт существует активный сговор?" – спросил Майерс Байдена.

"Откуда у вас такая информация?" – рассмеялся в ответ президент. "Это засекречено", – добавил он.

Байден указал, что Свифт, крайне популярная среди молодежи, поддержала его в 2020 году. Если бы это повторилось в 2024 году – это было бы очень на пользу Байдену.

"Вы думаете, что это может повториться?" – спросил Майерс. "Я же сказал вам, это засекречено", – ответил в шутку Байден.

Появление Байдена на шоу, которое было записано в понедельник и вышло в эфир рано утром во вторник, стало последней попыткой президента установить связь с молодежью и развеять беспокойство относительно его возраста после того, как в докладе специального советника возникли вопросы относительно его памяти и остроты ума.

81-летний Байден отметил, что бывший 77-летний президент Дональд Трамп, его вероятный соперник-республиканец, близок к нему по возрасту и имеет собственные проблемы со словесными ошибками.

"Вы должны взглянуть на другого парня. Ему примерно столько же лет, сколько мне, но он даже не может вспомнить имя своей жены", – сказал Байден, имея в виду недавнее выступление Трампа на консервативной конференции CPAC, во время которого, по мнению некоторых, он назвал свою жену Меланию "Мерседес".

Мерседес Шлапп, бывший чиновник по вопросам коммуникаций в Белом доме Трампа, была одним из организаторов CPAC. Возможно, Трамп имел в виду именно ее.

Напомним, Министерство обороны США ранее опровергло распространенные телеведущим Fox News Джесси Уоттерсом утверждения о том, что Тейлор Свифт работает на американское оборонное ведомство.

А вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас выразил надежду, что Тейлор Свифт поможет мобилизовать молодежь на выборы в Европейский парламент в июне этого года.