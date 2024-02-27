В польском Гданьске столкнулись трамвай и автобус: более десятка пострадавших
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Вторник, 27 февраля 2024, 12:18
Вторник, 27 февраля 2024, 12:18
В Гданьске во вторник утром произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трамвая, всего пострадали 13 человек.
Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".
Местные спасательные службы получили сообщение о происшествии около 10 утра на аллее Галлера.
В полиции рассказали, что всего пострадали 13 человек, в том числе водитель автобуса.
Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства происшествия.
По предварительным выводам, к ДТП привела ошибка водителя автобуса – он на повороте налево не уступил дорогу трамваю.
Движение трамваев на части линии, где произошла авария, временно приостановлено.
Напомним, в конце января в Польше попал в аварию автобус с почти 60 украинцами.
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