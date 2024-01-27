В МЗС розповіли деталі ДТП з українцями в Польщі
Субота, 27 січня 2024, 10:49
У дорожньо-транспортній пригоді за участю автобуса, що сталась у ніч проти 27 січня в Польщі, попередньо постраждали 20 українців.
Про це "Європейській правді" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За його словами, аварія за участі автобуса української компанії сталась поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.
"За попередньою інформацією, двадцять українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування", – додав він.
Ніколенко зазначив, що генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями для з’ясування обставин ДТП. Наразі організовується відправлення іншого автобуса для пасажирів.
Нагадаємо, як писали польські медіа, ДТП сталась біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув". Повідомлялось, що автобус із 59 українцями перевернувся під час повороту, 18 людей ушпиталили.