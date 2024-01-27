В МЗС розповіли деталі ДТП з українцями в Польщі

У дорожньо-транспортній пригоді за участю автобуса, що сталась у ніч проти 27 січня в Польщі, попередньо постраждали 20 українців.

Про це "Європейській правді" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, аварія за участі автобуса української компанії сталась поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.

"За попередньою інформацією, двадцять українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування", – додав він.

Ніколенко зазначив, що генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями для з’ясування обставин ДТП. Наразі організовується відправлення іншого автобуса для пасажирів.

Нагадаємо, як писали польські медіа, ДТП сталась біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув". Повідомлялось, що автобус із 59 українцями перевернувся під час повороту, 18 людей ушпиталили.