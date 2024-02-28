ЗМІ: "З’їзд депутатів" Придністров’я може попросити Росію "захистити" регіон

Проєкт звернення так званого з'їзду "депутатів усіх рівнів" Придністров'я нібито містить заклик до Російської Федерації з проханням "захистити Придністров'я і його 220 тисяч російських громадян".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на молдовський канал TV8, сторінку з документа поширили в Telegram-каналі "Балкан-Центр".

Молдовські журналісти водночас зазначають, що автентичність документа наразі перевірити не вдалося.

Згідно з першим пунктом так званого проєкту постанови, який буде схвалений сьогодні, Тирасполь звернеться до Ради Федерації і Державної думи Росії з метою "вжиття заходів щодо захисту Придністров'я і його понад 220 тисяч громадян, росіян, перед обличчям тиску з боку Республіки Молдова".

Також учасники з’їзду мають нібито закликати прийняти звернення до генсека ООН, до учасників переговорного процесу в форматі "5+2", до якого входять зокрема Україна та ЄС, до ОБСЄ, Міжпарламентської асамблеї СНД, Європарламенту та навіть Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Втім, як вже йшлося у статті "ЄвроПравди", очільник придністровського парламенту Александр Коршунов зазначив, що з’їзд звернеться до усього світу, не лише до Росії. "Ситуація складна, і треба звертатися в усі структури, зокрема і європейські", – заявив він, не розкриваючи суть звернення.

Суть звернення не наводять і в Telegram-каналі, на який посилаються молдовські ЗМІ.

Центральна влада в Кишиневі повторює, що так званий "з’їзд" є нічим іншим, як пропагандистським заходом, який має на меті "істеризувати суспільство". У той же час представники уряду стверджують, що немає ніякої небезпеки дестабілізації ситуації в придністровському регіоні.

"Ми хочемо дуже чітко і твердо заявити, що ніякої небезпеки ескалації і дестабілізації ситуації в придністровському регіоні немає. Це чергова кампанія з істеризації суспільства навколо так званих тираспольських подій.

Ми підтверджуємо, що придністровський регіон відповідає цілям миру і безпеки Республіки Молдова. Це чергова пропагандистська подія, яка не заслуговує на напружені заголовки в новинних стрічках", – заявив Даніель Воде, речник уряду, під час пресбрифінгу, що відбувся після засідання Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я не планують звертатись до Путіна щодо входження до складу Росії.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.