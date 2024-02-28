СМИ: "Съезд депутатов" Приднестровья может попросить Россию "защитить" регион

Проект обращения так называемого съезда "депутатов всех уровней" Приднестровья якобы содержит призыв к Российской Федерации с просьбой "защитить Приднестровье и его 220 тысяч российских граждан".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовский канал TV8, страницу из документа распространили в Telegram-канале "Балкан-Центр".

Молдовские журналисты одновременно отмечают, что подлинность документа пока проверить не удалось.

Согласно первому пункту так называемого проекта постановления, который будет одобрен сегодня, Тирасполь обратится в Совет Федерации и Государственную думу России с целью "принятия мер по защите Приднестровья и его более 220 тысяч граждан, россиян, перед лицом давления со стороны Республики Молдова".

Также участники съезда должны якобы призвать принять обращение к генсеку ООН, к участникам переговорного процесса в формате "5+2", в который входят, в частности, Украина и ЕС, к ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее СНГ, Европарламенту и даже Международному комитету Красного Креста.

Впрочем, как уже говорилось в статье "ЕвроПравды", глава приднестровского парламента Александр Коршунов отметил, что съезд обратится ко всему миру, не только к России. "Ситуация сложная, и надо обращаться во все структуры, в том числе и европейские", – заявил он, не раскрывая суть обращения.

Суть обращения не приводят и в Telegram-канале, на который ссылаются молдовские СМИ.

Центральная власть в Кишиневе повторяет, что так называемый "съезд" является ничем иным, как пропагандистским мероприятием, которое имеет целью "истеризировать общество". В то же время представители правительства утверждают, что нет никакой опасности дестабилизации ситуации в приднестровском регионе.

"Мы хотим очень четко и твердо заявить, что никакой опасности эскалации и дестабилизации ситуации в приднестровском регионе нет. Это очередная кампания по истеризации общества вокруг так называемых тираспольских событий.

Мы подтверждаем, что приднестровский регион соответствует целям мира и безопасности Республики Молдова. Это очередное пропагандистское событие, которое не заслуживает напряженных заголовков в новостных лентах", – заявил Даниэль Водэ, представитель правительства, во время пресс-брифинга, состоявшегося после заседания Кабинета министров.

Как сообщалось, самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Главное управление разведки Украины утверждает, что, по его данным, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться к Путину о вхождении в состав России.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.