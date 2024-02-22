ГУР прокоментувало можливе звернення Придністров’я про "приєднання до РФ"

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я на з’їзді наступного тижня не планують звертатись до Владіміра Путіна щодо входження до складу Росії.

Про це в коментарі "Українській правді" заявив речник ГРУ Андрій Юсов, повідомляє "Європейська правда".

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі не підтверджується", – зазначив Юсов.

За словами джерела "Української правди", інформація, яка нині широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я для захисту економічних інтересів.

Як повідомлялось, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити "прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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