Президентка Грузії допускає спроби Москви вплинути на майбутні вибори

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Москва може спробувати вплинути на майбутні парламентські вибори у Грузії, що пройдуть восени 2024 року.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Президентка зазначила, що зі спробами російського втручання у вибори стикалися і багато інших країн, "сильніших за Грузію", а Грузія вже стикалася з кібератаками та економічним тиском.

"(Росія) може використовувати усі види пропаганди для фінансування певних маргінальних груп", – зазначила президентка.

Вона зауважила, що у Грузії, попри триваючу окупацію Росією частини її території, все одно є певні проросійські політичні групи.

"Вони офіційно себе такими не називають, але фінансуються звідти. Надходять кошти для підтримки таких груп і певних форм антизахідної пропаганди", – додала президентка.

Нагадаємо, Європарламент нещодавно схвалив нові правила щодо політичної реклами для протидії зовнішньому втручанню у майбутні вибори в ЄС.

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