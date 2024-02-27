Європарламент посилив боротьбу із зовнішнім втручанням перед виборами у червні

Європейський парламент 27 лютого схвалив Акт про політичну рекламу – нові правила ведення політичних кампаній, покликані боротись із дезінформацією та зовнішнім втручанням під час виборів європейських депутатів у червні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Акт про політичну рекламу підтримали 470 депутатів Європарламенту, 50 проголосували проти, ще 105 – утримались під час голосування. Документ покликаний зробити виборчі кампанії та референдуми по всьому ЄС прозорішими та стійкішими до іноземного втручання.

Згідно з новими правилами, політична реклама в ЄС повинна мати чітке маркування. Також спрощується доступ до інформації про те, на кого націлена така реклама, хто й за скільки її замовив – вона зберігатиметься на окремому ресурсі.

Одне з ключових положень Акта передбачає, що за три місяці до виборів чи референдуму в ЄС заборонятиметься спонсорування політичної реклами з третіх країн. Це положення набуде чинності вже цього року.

Очікується, що Рада Євросоюзу схвалить текст найближчими днями, що дозволить подолати останню перешкоду для набуття ним чинності.

Європейська комісія прагнула ухвалення документа до цьогорічних виборів до Європейського парламенту. Однак переговори зайняли більше часу, ніж очікувалося, тож більшість положень Акта почнуть діяти лише з вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше цього місяця депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.