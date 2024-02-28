Президент Грузии допускает попытки Москвы повлиять на предстоящие выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Москва может попытаться повлиять на предстоящие парламентские выборы в Грузии, которые пройдут осенью 2024 года.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Президент отметила, что с попытками российского вмешательства в выборы сталкивались и многие другие страны, "сильнее Грузии", а Грузия уже сталкивалась с кибератаками и экономическим давлением.

"(Россия) может использовать все виды пропаганды для финансирования определенных маргинальных групп", – отметила президент.

Она отметила, что в Грузии, несмотря на продолжающуюся оккупацию Россией части ее территории, все равно есть определенные пророссийские политические группы.

"Они официально себя таковыми не называют, но финансируются оттуда. Поступают средства для поддержки таких групп и определенных форм антизападной пропаганды", – добавила президент.

Напомним, Европарламент недавно одобрил новые правила политической рекламы для противодействия внешнему вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.

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