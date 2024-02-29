Спікер Джонсон розповів, коли в Палаті представників розглянуть допомогу Україні

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі "Голосу Америки".

Джонсон зазначив, що Палата представників розглядає усі доступні варіанти стосовно додаткового фінансування на національну безпеку й повернеться до цього питання, "щойно уряд отримає фінансування".

Раніше на брифінгу 29 лютого спікер спрогнозував, що цього тижня Палата, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні, а натомість працюватиме над врегулюванням безпеки кордону та уникненням шатдауну.

"Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі", – заявив Джонсон.

Також під час брифінгу політик зауважив, що Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, а Палата представників отримала документ півтора тижня тому.

Раніше цього тижня після зустрічі з президентом США Джо Байденом Джонсон заявив, що питання допомоги Україні вирішать "своєчасно".

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

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