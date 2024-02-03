У Франції затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці завдяки простирадлам

Провідного боса італійської мафії, який втік із в'язниці на Сардинії, використовуючи простирадла, затримали у Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Марко Радуано був заарештований на Корсиці, підтвердили офіційні особи у Франції та Італії. Він був у списку Європолу найбільш розшукуваних злочинців Європи.

За даними Європолу, він відбував 24-річний термін ув'язнення за торгівлю наркотиками та інші злочини.

Радуано втік із в'язниці суворого режиму в лютому минулого року, використовуючи простирадла, з яких він зробив мотузки, щоб спуститись по стіні.

Радуано був заарештований у четвер в Альєрії під час вечері в ресторані з молодою жінкою.

Італійська влада оголосила, що близького помічника Радуано Джанлуїджі Трояно також затримали поблизу Гранади на півдні Іспанії.

40-річний Радуано вважається босом злочинного синдикату Фоджа, який іноді називають четвертою мафією Італії – після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя.

Нагадаємо, торік в Італії пес допоміг поліції вполювати боса мафії.

Між тим, у МВС Німеччини нарахували понад тисячу італійських мафіозі в країні.