У Франції затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці завдяки простирадлам
Провідного боса італійської мафії, який втік із в'язниці на Сардинії, використовуючи простирадла, затримали у Франції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Марко Радуано був заарештований на Корсиці, підтвердили офіційні особи у Франції та Італії. Він був у списку Європолу найбільш розшукуваних злочинців Європи.
За даними Європолу, він відбував 24-річний термін ув'язнення за торгівлю наркотиками та інші злочини.
Радуано втік із в'язниці суворого режиму в лютому минулого року, використовуючи простирадла, з яких він зробив мотузки, щоб спуститись по стіні.
L'#evasione con #lenzuola del boss della #mafia Marco #Raduano 👉 https://t.co/Zno3LEJfns pic.twitter.com/DmBZ3v7cMy— Tg La7 (@TgLa7) February 2, 2024
Радуано був заарештований у четвер в Альєрії під час вечері в ресторані з молодою жінкою.
Італійська влада оголосила, що близького помічника Радуано Джанлуїджі Трояно також затримали поблизу Гранади на півдні Іспанії.
40-річний Радуано вважається босом злочинного синдикату Фоджа, який іноді називають четвертою мафією Італії – після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя.
Нагадаємо, торік в Італії пес допоміг поліції вполювати боса мафії.
Між тим, у МВС Німеччини нарахували понад тисячу італійських мафіозі в країні.