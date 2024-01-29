В МВС Німеччини нарахували понад тисячу італійських мафіозі в країні

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оцінює кількість членів італійської мафії, що діють в країні, у понад тисячу осіб.

Як передає "Європейська правда", про це пише Spiegel.

З них 519 належать до калабрійської "Ндрангети", 134 – до сицилійської "Коза Ностри" і 118 – до неаполітанської "Каморри".

"Згідно з опитуванням, проведеним Федеральним відомством кримінальної поліції спільно з державними службами кримінального розшуку федеральних земель, на 2022 рік було виявлено в цілому 1 003 підозрюваних членів італійської організованої злочинності, які постійно проживають у Німеччині", – йдеться у відповіді Федерального міністерства внутрішніх справ на запит фракції "Зелених" в Бундестазі.

Порівняно з попереднім роком кількість мафіозі зросла на 87. Крім підозрюваних членів "Ндрангета", "Коза Ностри" і "Каморри", в Німеччині проживали 33 підозрюваних члени сицилійської злочинної організації "Стідда" і 37 підозрюваних членів апулійського організованого злочинного угруповання. Ще 162 підозрюваних членів італійської організованої злочинності не були віднесені до жодного з цих угруповань.

Вони особливо активні у сферах громадського харчування, торгівлі продуктами харчування та автомобільної промисловості. Злочини скоюються з використанням наркотиків, а також шляхом відмивання грошей і податкового шахрайства, йдеться у відповіді міністерства.

Було виявлено злочинних доходів на суму близько 2,3 мільйона євро, з яких у 2022 році було конфісковано лише близько 683 000 євро. Міністерство не змогло надати жодної інформації про кількість кримінальних проваджень проти мафії.

Нагадаємо, у листопаді в Італії завершився наймасштабніший за останні три десятиліття суд щодо членів мафіозного клану "Ндрангета", за результатами процесу засудили понад 200 осіб.

У серпні поліція завдяки собаці впіймала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті.