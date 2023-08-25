В Італії пес допоміг поліції вполювати боса мафії

В Італії поліція арештувала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті, в чому їм допоміг пес.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує відомство карабінерів Італії.

Як йдеться у повідомленні, кількамісячні пошуки завершилися на віллі з басейном неподалік від міста Джульяно-ін-Кампанія.

Правоохоронці зазначають, що шукали його протягом тривалого часу. Завдяки традиційному розслідуванню і використанням технологічних засобів, моніторингу соцмереж та грошових переказів їм вдалося визначити територію, де переховувався 64-річний чоловік.

Його точне місцеперебування все ще залишалося незрозумілим. Тому карабінери прочісували всю територію, аж поки одного дня пес коханки мафіозі не вказав на його схованку.

Собака визирав з напівзачиненого вікна великої вілли, чим викликав у слідчих підозру, що цей маєток був схованкою втікача. Учасники рейду, вивчивши і проаналізувавши всі можливі шляхи втечі, навіть міську каналізацію, яка проходила під землею, зрештою знайшли Каччапуоті.

Мафіозі знайшли лежачим біля басейну, коли він гортав газету, що була відкрита на сторінці новин з мафіозною хронікою. При затриманні чоловік не чинив опору.

Віллу конфіскували, а жінку, яка перебувала в його компанії, також заарештували за пособництво і співучасть.

Раніше повідомлялося, що на грецькому острові Корфу після 11 років переховування арештували 60-річного мафіозі за підозрою в участі у злочинній організації та фінансових злочинах.

Раніше голова Федеральної поліції Швейцарії Ніколетта Делла Валле заявив про недостатню кількість фінансування й правоохоронців для боротьби з італійською мафією, яка провадить діяльність у країні та шкодить економіці.

Перед цим італійська поліція заарештувала 82 особи за підозрою у членстві в мафії Фоджі – злочинців з регіону Апулія.